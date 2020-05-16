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14 регіонів виплатили надбавки медикам, Буковині не вистачило грошей – Степанов

Субота, 16 травня 2020, 16:38
14 регіонів виплатили надбавки медикам, Буковині не вистачило грошей – Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що чотирнадцять регіонів уже виплатили всі надбавки до 300% за березень лікарям за безпосередню роботу з пацієнтами з COVID-19.

Джерело: нарада під головуванням президента Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню епідемії коронавірусу та подолання її наслідків, повідомляє пресслужба президента

Деталі: Степанов зазначив, що на Миколаївщині не фіксували жодного хворого на COVID-19 у березні, а Чернівецька область, де поширення недуги було найбільшим, потребуватиме дофінансування.

За словами міністра, інші регіони завершать виплату надбавок на початку наступного тижня.

Пряма мова Зеленського: "Радий, що процес рухається. Вже одержав позитивні відгуки медиків, котрі отримали надбавки. Цей процес іде швидко, коли налагоджена співпраця Кабінету міністрів і місцевої влади.

На Херсонщині всі виплати завершили ще минулого тижня, серед лідерів – і Дніпропетровщина, і Львівщина. Водночас Волинь, Луганщина, Рівненщина та деякі інші області ще й досі застрягли в бюрократичній тяганині. А треба починати вже виплати за квітень".

Деталі: Прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що нині лікарні укладають угоди з Національною службою здоров'я України для виплати надбавок за роботу з пацієнтами з коронавірусною інфекцією COVID-19 за квітень, і пообіцяв зробити все можливе для пришвидшення процесу.

Водночас станом на суботу в Україні встановлено два рекорди – за кількістю тих, хто захворів на коронавірусну інфекцію, і тих, хто одужав: 528 та 433 людини відповідно.

Українська правда
Теми: ЗеленськийкоронавірусМОЗгроші
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