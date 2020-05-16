Усі розділи
Укр / Рус

Уряд Іспанії запропонував продовжити надзвичайний стан ще на місяць

Субота, 16 травня 2020, 19:01

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив, що уряд запросить нове і "останнє продовження надзвичайного стану" ще на один місяць.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

"Якщо уряд побачить, що надзвичайний стан можна буде скасувати раніше, ми зробимо це", - сказав Санчес, який неодноразово закликав до "розсудливості" і повторював, що "наукові критерії" зададуть темп переходу до нормального життя.

Поточний надзвичайний стан діє до 24 травня. Для його продовження необхідна згода парламенту Іспанії.

"За допомогою серологічного звіту ми побачили, що 5% населення інфіковано, а реальна смертність становить 1%. Ці дві цифри дозволяють нам зробити висновок, що надзвичайний стан спрацював. Шлях, яким ми слідуємо з початку епідемії є єдиним можливим. Дехто говорив, що рішення полягає в тому, щоб дозволити вірусу розповсюджуватися до тих пір, поки він не досягне групового імунітету, що охоплює 70% населення. Були країни, які почали цей шлях і змушені були відступити. Якби ми вибрали цю формулу, інфекція могла досягти 30 мільйонів співвітчизників і могла вбити 300 000 осіб", - сказав Санчес.

Кількість щоденних смертей від коронавірусу в Іспанії зменшилася у суботу до 102 і це найнижчий показник з 18 березня.

Як повідомлялося раніше, за даними дослідження, проведеного Інститутом охорони здоров'я Карлоса III, в Іспанії за час епідемії були інфіковані 5% населення.

Теми: Іспаніякарантинкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Єрмак розповів послам, що Зеленський готується поговорити зі ЗМІ

14 регіонів виплатили надбавки медикам, Буковині не вистачило грошей – Степанов

Донбас у ТКГ можуть представляти переселенці – Єрмак

фотоГітлер у "безсмертному полку": РФ підозрює в причетності українців та естонців

інфографікаСпад епідемії коронавірусу в Україні очікується в кінці травня – науковці

Кількість смертей від коронавірусу в Києві збільшилася до 45

Усі головні новини...
Іспанія
В Іспанії найменша кількість померлих від коронавірусу за два місяці
Епідемія в Іспанії: добова смертність істотно знизилась після кількох днів зростання
Епідемія в Іспанії: кількість загиблих вперше за 6 днів перевищила 200
Останні новини
19:01
Уряд Іспанії запропонував продовжити надзвичайний стан ще на місяць
18:39
Віцепрем'єр: Чекаємо допомоги Британії й США через Будапештський меморандум
18:24
На Волині коронавірус знайшли у працівників лабораторного центру
18:02
Австрія відкриє кордони з Чехією, Словаччиною та Угорщиною 15 червня
17:36
У Рівному коронавірус забрав життя інженера Суспільного
17:32
ООС: два обстріли, без втрат
17:25
У НБУ розповіли про судові перспективи щодо "антиколомойського" закону
17:14
Єрмак розповів послам, що Зеленський готується поговорити зі ЗМІ
16:50
Заступника мера Кременчука госпіталізували із COVID-19
16:47
Німеччина послабила контроль на кордонах з кількома країнами
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!