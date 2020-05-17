Обама розкритикував методи Трампа боротьби з Covid-19
Екс-президент США Барак Обама вважає, що адміністрація Дональда Трампа не справляється з епідемією коронавірусу в країні.
Джерело: BBC з посиланням на відеозвернення Обами до студентів-випускників декількох коледжів і університетів
Деталі: На думку 44-го президента США, керівництво країни навіть не намагається робити вигляд, що контролює складну ситуацію, яка склалася через епідемію.
Пряма мова: "Зараз особливі часи. Ви входите в світ, який переживає руйнівну пандемію і жахливий економічний спад.
Економіка США слідом за світовою переживає найгірший спад в сучасній історії. Масштаби лиха далеко не ясні, але вже зараз Конгрес і Білий дім виділили на боротьбу з епідемією більше 3 трильйонів доларів.
Ця пандемія більше, ніж щось ще, повністю і остаточно спростувала уявлення про те, ніби багато керівників усвідомлюють, що роблять. Багато з них навіть не вдають, що відповідають за що-небудь".
Передісторія: В американському політикумі діє негласне правило - колишні президенти утримуються від прямої критики своїх наступників. І Обама, слідуючи цій традиції, з 2017 року не висловлював невдоволення діями Дональда Трампа.
Однак днями Обама відкрито заявив, що підтримує президентську кампанію Джона Байдена, свого колишнього віце-президента. А під час групового дзвінка зі своїми колишніми співробітниками екс-президент взагалі назвав дії нинішнього уряду в умовах епіеміі "хаотичним бардаком".