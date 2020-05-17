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62 країни, включаючи Україну, вимагають розслідувати походження коронавірусу

Неділя, 17 травня 2020, 23:54

Коаліція з 62 країн підтримує заклик Австралії до незалежного розслідування походження коронавірусу та дій ВООЗ у зв'язку з пандемією.

Джерело: The Daily Mail

Деталі: Проєкт резолюції, який буде представлений ​​для голосування на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я у вівторок, вимагає незалежного розслідування міжнародного реагування на пандемію і дій Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Його підтримав Європейський Союз, що складається з 27 членів, а також Нова Зеландія, Індонезія, Японія, Великобританія, Індія, Канада, Росія, Мексика і Бразилія. У проєкті зазначається, що Україна також приєдналася до документу.

Асамблея, що складається з міністрів охорони здоров'я 194 держав-членів Всесвітньої організації охорони здоров'я, збирається один раз на рік у Женеві, Швейцарія, для вироблення політики охорони здоров'я для ВООЗ. Цього року вона буде проводитися онлайн.

Проєкт резолюції є посиленою версією більш ранньої резолюції ЄС.

Він вимагає перегляду "ефективності механізмів, що є в розпорядженні ВООЗ" та "дій ВООЗ і їхніх термінів, що стосуються пандемії COVID-19".

У проєкті резолюції йдеться, що ВООЗ має співпрацювати з Всесвітньою організацією з охорони здоров'я тварин для "виявлення зоонозного джерела вірусу та шляхів його проникнення в людську популяцію".

Однак у документі не згадується Китай або місто Ухань, де, як вважається, почався спалах коронавірусу.

США наполягають на більш жорстких формулюваннях, щоб з'ясувати, як саме спалах почався в Ухані. Найвпливовіший союзник Австралії не виступив співавтором проєкту, але держсекретар США Майк Помпео закликав усі країни підтримати заклик Австралії.

Українська правда
Теми: коронавірусздоров'я


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