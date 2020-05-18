НАБУ отримало доступ до службових записок про мільйонні премії в "Нафтогазі" – ЗМІ

Вищий антикорупційний суд надав детективам НАБУ тимчасовий доступ до службових записок, якими ініціювалася виплата премій 41 працівнику НАК "Нафтогаз України".

Джерело: "Наші гроші" з посиланням на ухвалу суду від 4 травня

Дослівно: "У квітні 2018 року члени Наглядової ради "Нафтогазу" прийняли рішення про виплату винагороди правлінню та іншим працівникам НАК у зв’язку з їх значним особистим внеском в перемогу над "Газпромом". Загалом такі премії отримав 41 працівник. Загальний розмір винагороди склав 1% від суми загального виграшу у розмірі $43,6 млн".

Деталі: Премії менеджменту виділили за позитивні рішення трибуналу при Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма.

Слідство вказує, що на момент прийняття рішення про премії "фактично гроші на користь НАК від "Газпрому" не надходили", а в протоколі засідання не наведений перелік працівників та розмір премій, які підлягають сплаті, також не вказано внеску кожного працівника в перемогу над "Газпромом".

Повідомляється, що представництво інтересів "Нафтогазу" у Стокгольмі здійснювали не працівники НАК, а компанія "Wikbord Rein Advokatfirms AS" на підставі низки договорів про закупівлю юридичних послуг.

Детективи НАБУ раніше вже отримували доступи до документів "Нафтогазу", але їм не надали всі документи, адже "Нафтогаз" листом від 2 березня 2020 року відмовився надати інформацію.

Службові записки, які вимагає НАБУ, містять відомості про посадових осіб, які ініціювали виплату премій кожному із 41 працівників "Нафтогазу", яким була виплачена перша частина премій, а також зміст виконаних ними завдань та розмір премій.

Слідство бачить у діях членів Наглядової ради, голови та членів правління "Нафтогазу" ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) ККУ.

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