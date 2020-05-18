Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція Берліна перекрила вулицю заради стада диких кабанів

Понеділок, 18 травня 2020, 12:29

Стадо із близько 30 диких кабанів пересувалося районом Ліхтерфельд у Берліні, що призвело до поліцейської операції.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як повідомила поліція Берліна у своєму Twitter  у неділю, патрульні машини перекрили вулицю Мюленштрассе, щоб 15 дорослих кабанів і приблизно стільки ж молодих могли безперешкодно рухатись містом. Це сталося у п’ятницю 15 травня.

На відео видно, як дикі кабани бродять галявинами між житловими будинками, а потім швидко біжать по вулиці.

Поліція пояснила, що її операція з перекриття вулиці не була випадковою, оскільки правоохоронці вели спостереження за групою диких тварин.

"Інколи дика природа - просто перед входом до нашого будинку", - прокоментувала подію поліція у Twitter.

Нагадаємо, гірські козли "захопили" вулиці міста в Уельсі, поки жителі перебували в самоізоляції через пандемію коронавірусу.

Теми: Німеччинакурйозполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Німеччина
Розслідування МКС є важливим кроком до справедливості для українських дітей – глава МЗС Німеччини
Німеччина за 5 років поставить Україні зброї на 17 млрд євро - Шольц
Шольц не переймається через високі рейтинги "Альтернативи для Німеччини"
Останні новини
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо зляклись реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
Усі новини...
Реклама: