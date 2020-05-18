Поліція Берліна перекрила вулицю заради стада диких кабанів

Стадо із близько 30 диких кабанів пересувалося районом Ліхтерфельд у Берліні, що призвело до поліцейської операції.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як повідомила поліція Берліна у своєму Twitter у неділю, патрульні машини перекрили вулицю Мюленштрассе, щоб 15 дорослих кабанів і приблизно стільки ж молодих могли безперешкодно рухатись містом. Це сталося у п’ятницю 15 травня.

На відео видно, як дикі кабани бродять галявинами між житловими будинками, а потім швидко біжать по вулиці.

Поліція пояснила, що її операція з перекриття вулиці не була випадковою, оскільки правоохоронці вели спостереження за групою диких тварин.

"Інколи дика природа - просто перед входом до нашого будинку", - прокоментувала подію поліція у Twitter.

Der (Schw)Einsatz war kein Zufall: Wie dieses Observationsvideo zeigt, waren die borstigen Vierbeiner schon vorher ins Visier unserer Fahnder und Fahnderinnen geraten. pic.twitter.com/nS0jv3HhII — Polizei Berlin (@polizeiberlin) May 17, 2020

Manchmal liegt die Wildnis direkt vor unserer Haustür.

Unsere Kolleg. sperrten am Freitagvormittag zur Sicherheit für den Rottenlauf 🐗🐗🐗 kurzzeitig die Mühlenstraße in #Lichterfelde.

^tsm https://t.co/ZA8JpMwvDE — Polizei Berlin (@polizeiberlin) May 17, 2020

Нагадаємо, гірські козли "захопили" вулиці міста в Уельсі, поки жителі перебували в самоізоляції через пандемію коронавірусу.