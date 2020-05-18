Захисний екран на рецепції, антисептики, дистанція: як МОЗ пропонує працювати готелям

У Міністерстві охорони здоров’я пропонують до обговорення проєкт рекомендацій для готелів щодо відновлення роботи під час ІІ та ІІІ етапів виходу з карантину.

Джерело: документ МОЗ

Деталі: Для відновлення роботи готельних закладів урядовці пропонують дотримуватися таких рекомендацій:

Керівники готелів мають визначити відповідальну особу, яка проводить температурний скринінг усім працівникам перед початком робочої зміни. Працівники, у яких температура тіла складає більше 37,2 або є ознаки респіраторних захворювань, не допускаються до виконання обов’язків.

На вході в готель та коридорах необхідно розмістити інформаційні матеріали щодо профілактики коронавірусної хвооби COVID-19.

Організувати місця для обробки рук спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно діючої речовини понад 60% для ізопропілового спирту, та понад 70% для етилового спирту. Біля такого місця має бути яскравий вказівник, банер чи наклейка.

При появі симптомів респіраторного захворювання та/або підвищення температури у особи, що проживає в готелі, така особа підлягає ізоляції в номері до прибуття карети швидкої допомоги, яку викликає персонал готелю.

Дозволяється одночасне перебування відвідувачів у вестибюлі закладу з розрахунку не більше 1 особи на 10 квадратних метрів площі зали обслуговування. Допуск відвідувачів та перебування в готелі (поза номером) дозволяється лише у респіраторі або захисній масці (у тому числі й саморобній), так, щоб були покриті ніс та рот.

Адміністрація готелю забезпечує та контролює виконання умов недопущення черг в місцях можливого скупчення відвідувачів (рецепція, вестибюлі, ліфти тощо). В місцях потенційного скупчення відвідувачів повинно бути нанесене відповідне тимчасове маркування для забезпечення дотримання дистанції не менше 1,5 метра.

Для уникнення черг при реєстрації поселення в готель забезпечується можливість попередньої онлайн-реєстрації відвідувачів у готель.

На рецепції готелю встановлюється захисний екран між персоналом та відвідувачами.

У готельних закладах забороняється робота конференц-залів, фітнес- та спа-центрів готелів.

Харчування в готелях може бути організоване шляхом доставки їжі в номери за попереднім замовленням відвідувачів або в ресторанах (кафе) готелів лише на відкритих (літніх) майданчиках на відкритому повітрі у тому числі під тентами, на верандах, за умови дотримання відстані не менш як 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не біль як чотирьох клієнтів на одним столом (без урахування дітей віком до 14 років).

Адміністрація готелю повинна забезпечити:

Наявність щонайменше п’ятиденного запасу засобів індивідуального захисту та їх використання працівниками (респіратори або медичні маски, в тому числі саморобні, захисні рукавички);

Постійну наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників у санвузлах номерів та санвузлах загального користування. Використання багаторазових рушників заборонено;

Щогодинне вологе прибирання місць найбільшого скупчення відвідувачів;

Дезінфекцію поверхонь, з якими контактують відвідувачі (стійка реєстрації, столи, стільці, ручки дверей, кнопки ліфтів, роздягальні, сходи тощо) кожні 3-4 години, повторювати процедуру у будь-який час при забрудненні;

Безперебійну роботу системи вентиляції;

Централізований збір використаних засобів індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери (урни) з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією;

Обмеження масових зборів працівників у закритих приміщеннях;

Тимчасове відсторонення від роботи осіб із групи ризику (особи, які досягли 60 річного віку, особи, які мають хронічні захворювання легень).

Працівники готелю зобов’язані:

Регулярно мити руки з милом або обробляти їх спиртовмісними антисептиками не рідше одного разу на 3 години;

Утримуватися від контакту з особами, які мають симптоми респіраторних захворювань;

Самоізолюватися у разі виникнення симптомів респіраторних захворювань.

Свої пропозиції до тимчасових рекомендацій можна надсилати на електронну пошту Povoroznyk.igor@gmail.com до 18:00 19 травня 2020 року.