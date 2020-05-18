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Словаччина з середи відкриває ТРЦ, кінотеатри і спортзали

Понеділок, 18 травня 2020, 18:26

Словаччина з огляду на позитивну епідеміологічну ситуацію з 20 травня переходить до четвертої фази послаблення коронавірусних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Станом на понеділок число тих, хто видужав, у Словаччині значно перевищує число нових випадків зараження. Протягом вихідних лише двоє людей заразилися коронавірусом, при цьому позитивні показники спостерігаються вже кілька тижнів, коли добові показники рідко перевищують 10 нових випадків.

Прем’єр Ігор Матович відзначив,  що ситуація не погіршилася з відкриттям ресторанів, перекупень і салонів краси два тижні тому, тому з 20 травня країна може перейти до четвертої фази послаблення.

З середи запрацюють театри і кінотеатри за умови перебування в них не більше 100 осіб.

Також дозволяється відновлення роботи ТРЦ, незалежно від їх розміру. Щоправда, дитячі кімнати в ТРЦ і надалі будуть закриті і діятимуть обмеження на кількість покупців, які можуть одночасно перебувати в одному магазині.

Також уряд дозволив відновити роботу басейнів та спортзалів, але лише для спортивних клубів.

Ресторанам з середи дозволять пускати відвідувачів не лише на тераси, а й всередину.

Також запроваджуються певні послаблення на кордоні. Громадянам Словаччини і тим, хто там постійно проживає, у разі поїздки в Австрію, Чехію, Польщу, Угорщину, Німеччину, Швейцарію, Хорватію та Словенію і повернення протягом доби дозволять не проходити тест на коронавірус при поверненні і не примушуватимуть до карантину.

Крім того, відновиться робота дитячих садків, а з 1 червня відновлять навчання у перших п’яти класах шкіл.

Теми: Словаччинакарантинкоронавірус


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