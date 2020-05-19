Автомобільний ринок у Європі обвалився через пандемію

Через пандемію коронавірусу продажі автомобілів в Європі різко впали.

Про це повідомила Асоціація європейських виробників автомобілів (ACEA) у вівторок, пише "Європейська правда".

У квітні по всьому ЄС було продано всього близько 270 тисяч автомобілів, тоді як торік того ж місяця - 1,14 млн. Падіння склало 76%.

Це найглибше місячне падіння за весь час ведення статистики, до якої включені країни ЄС, а також Ісландія, Норвегія, Швейцарія і Велика Британія.

Найсильніше продажі нових автомобілів знизились в європейських країнах, які найбільше постраждалих від пандемії та ввели найсуворіший карантин: в Італії - на 97,6%, в Іспанії - 96,5%, у Бельгії - 90,1%, у Франції - 88,8%, у Британії - 97,3%. Тобто нові авто у цих країнах практично не купували.

Протягом дії карантинних обмежень виробництво авто було практично повністю зупинене на кілька тижнів, а дилерські центри - зачинені.