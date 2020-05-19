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Прибулі до Франції з-за меж ЄС відбуватимуть 14-денний карантин

Вівторок, 19 травня 2020, 12:51

З 20 травня усіх, хто приїздитиме до Франції з-за меж ЄС, проситимуть відбути "добровільний" 14-денний карантин.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це у вівторок оголосив глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан. 

Виступаючи на французькій радіостанції LCI, він сказав,  що з середу уряд проситиме французів, які повертаються з інших країн за межами ЄС, "добровільно пройти 14-денний карантин для захисту себе та своїх близьких".

На практиці це рішення не вплине на багатьох людей, оскільки зовнішні кордони ЄС закриті для несуттєвих подорожей. Ле Дріан підкреслив, що іноземні громадяни з-за меж блоку не зможуть в'їхати.

Зовнішні кордони ЄС залишаються закритими "до подальшого повідомлення".

Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала продовжити тимчасове обмеження для громадян третіх країн на несуттєві поїздки в країни Європейського Союзу і Шенгенської зони до 15 червня.

13 травня Європейська комісія представила пакет керівних принципів і рекомендацій, щоб допомогти державам-членам поступово зняти обмеження на поїздки.

Теми: Франціякарантин
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