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У Грузії за добу підтвердили 1 новий випадок коронавірусу

Вівторок, 19 травня 2020, 13:39
У Грузії за добу підтвердили 1 новий випадок коронавірусу

У Грузії за останні 24 годин виявили лише один новий випадок зараження коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

За даними урядового порталу StopCov.ge, кількість пацієнтів, що видужали,  зросла на 24 і досягла 456. 

Всього в країні від коронавірусу лікуються 234 пацієнти.

У період з 26 лютого по 19 травня коронавірус в країні підтвердили у 702 осіб, 12 людей померли у зв’язку з інфекцією.

Перший випадок інфекції в Грузії зафіксували 26 лютого у чоловіка, який повернувся з Ірану. 4 квітня померла перша пацієнтка - 79-річна жінка з важкими супутніми захворюваннями.

Прем'єр-міністр Георгій Гахарія у вівторок доручив послам Грузії представити світу країну як безпечну і привабливу для туристів

Грузія планує почати приймати іноземних туристів з 1 липня.

Уряд Грузії веде активні переговори з різними країнами про відновлення авіасполучення, а також з авіакомпаніями про відновлення польотів до Грузії.

Теми: Грузіякоронавірусепідемія
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