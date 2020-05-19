Візит Кулеби і Єрмака в Берлін для переговорів по Донбасу відбудеться 2 червня

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 2 червня з офіційним візитом відвідає Берлін для переговорів по Донбасу.

Про це "Європейській правді" стало відомо з власних джерел.

Основна тематика візиту - врегулювання ситуації на Донбасі, зміна складу української делегації у Тристоронній контактній групі та пожвавлення її роботи.

Плануються зустрічі із главою МЗС Німеччини Гайко Маасом та радником канцлера Яном Гекером.

Разом з Кулебою до Берліна поїде керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Минулого тижня він заявив, що під час зустрічі продовжені консультації щодо підвищення ефективності роботи Нормандського формату.

Нагадаємо, 13 травня ЗМІ повідомили, що заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який є куратором переговорів по Донбасу в Кремлі, прибув до Берліна для обговорення ситуації на сході України, нібито за запрошенням німецької сторони.

Наступного дня Кулеба заявив, що Україна заздалегідь знала про цей візит і буде знати про те, як він пройшов, тому "ні про які ігри за спиною Києва не йдеться".

Детальніше про хід переговорів читайте у статті – "Ми спробуємо, якщо у Мінська взагалі є шанси": що відбувається у переговорах по Донбасу

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