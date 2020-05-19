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В Іспанії третій день поспіль менше 100 померлих від коронавірусу

Вівторок, 19 травня 2020, 18:27

В Іспанії дещо зросла добова смертність від коронавірусу, але показник третій день поспіль тримається нижче 100 летальних випадків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

За останні 24 години підтверджено 83 смерті серед інфікованих, вчора повідомлялося про 59 померлих, в неділю – про 87.

Всього з початку епідемії від коронавірусної хвороби померли 27 778 осіб.

Протягом останніх 24 годин зареєстрували 295 нових випадків інфікування, майже стільки ж, як і вчора. Тоді як в неділю повідомлялося про 421 нове зараження.

З початку епідемії коронавірусом заразилися загалом 232 037 осіб.

Як повідомлялося, Іспанія прагне знову відкрити кордони для мандрівників орієнтовно в кінці червня, після того як буде повністю скасовано карантинні обмеження.

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Теми: Іспаніякоронавірус
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