Кім Чен Ина помітили на заводі з виробництва добрив
Субота, 2 травня 2020, 01:35
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин був присутній на церемонії завершення будівництва заводу з виробництва добрив.
Джерело: державна інформаційна агенція Північної Кореї (KCNA), передає найбільше південнокорейське інформаційне агентство Yonhap News Agency
Деталі: KCNA повідомило, що Кім розрізав стрічку на церемонії, присвяченій завершенню будівництва заводу з виробництва фосфатних добрив в Сунчоне.
Що було раніше:
Президент США Дональд Трамп заявив, що в нього є інформація про стан здоров’я лідера КНДР Кім Чен Ина.
Головний радник з питань зовнішньої політики президента Південної Кореї Мун Чунг Ін стверджує, що лідер КНДР Кім Чен Ин "живий і здоровий".
Нагадаємо:
- Останній раз Кім Чен Ин з'являвся на публіці 11 квітня під час засідання Трудової партії КНДР.
- Питання благополуччя північнокорейською лідера постало після того, як він пропустив святкування 15 квітня дня народження свого діда Кім Ір Сена.
- CNN раніше повідомляв, що за даними розвідки Сполучених Штатів, Кім Чен Ин "у серйозній небезпеці після операції". Інший американський чиновник сказав CNN в понеділок, що побоювання з приводу здоров'я північнокорейського лідера заслуговують на довіру, але їх тяжкість важко оцінити.
Микока Донєв, УП