Кім Чен Ина помітили на заводі з виробництва добрив

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин був присутній на церемонії завершення будівництва заводу з виробництва добрив.

Джерело: державна інформаційна агенція Північної Кореї (KCNA), передає найбільше південнокорейське інформаційне агентство Yonhap News Agency

Деталі: KCNA повідомило, що Кім розрізав стрічку на церемонії, присвяченій завершенню будівництва заводу з виробництва фосфатних добрив в Сунчоне.

Що було раніше:

Президент США Дональд Трамп заявив, що в нього є інформація про стан здоров’я лідера КНДР Кім Чен Ина.

Головний радник з питань зовнішньої політики президента Південної Кореї Мун Чунг Ін стверджує, що лідер КНДР Кім Чен Ин "живий і здоровий".

Нагадаємо: