Трамп про стан здоров’я Кім Чен Ина: "Незабаром ви дізнаєтеся правду"
Вівторок, 28 квітня 2020, 03:26
Президент США Дональд Трамп заявив, що в нього є інформація про стан здоров’я лідера КНДР Кім Чен Ина.
Джерело: The White House
Пряма мова: "У мене є гарна ідея, але я не можу говорити про це зараз. Я сподіваюся, що він у порядку, у мене є інформація про його здоров'я. Незабаром ви теж дізнаєтеся правду".
Що передувало: Головний радник з питань зовнішньої політики президента Південної Кореї Мун Чунг Ін стверджує, що лідер КНДР Кім Чен Ин "живий і здоровий".
Нагадаємо:
- Останній раз Кім Чен Ин з'являвся на публіці 11 квітня під час засідання Трудової партії КНДР.
- Питання благополуччя північнокорейською лідера постало після того, як він пропустив святкування 15 квітня дня народження свого діда Кім Ір Сена.
- CNN раніше повідомляв, що за даними розвідки Сполучених Штатів, Кім Чен Ин "у серйозній небезпеці після операції". Інший американський чиновник сказав CNN в понеділок, що побоювання з приводу здоров'я північнокорейського лідера заслуговують на довіру, але їх тяжкість важко оцінити.