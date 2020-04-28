Трамп про стан здоров’я Кім Чен Ина: "Незабаром ви дізнаєтеся правду"

Президент США Дональд Трамп заявив, що в нього є інформація про стан здоров’я лідера КНДР Кім Чен Ина.

Джерело: The White House

Пряма мова: "У мене є гарна ідея, але я не можу говорити про це зараз. Я сподіваюся, що він у порядку, у мене є інформація про його здоров'я. Незабаром ви теж дізнаєтеся правду".

Що передувало: Головний радник з питань зовнішньої політики президента Південної Кореї Мун Чунг Ін стверджує, що лідер КНДР Кім Чен Ин "живий і здоровий".

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