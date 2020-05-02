Трамп відреагував на появу Кім Чен Ина на публіці

Президент США Дональд Трамп відмовився коментувати публічний виступ північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Джерело: Reuters

Пряма мова: "Я б вважав за краще не коментувати це. Нам буде, що сказати про це у відповідний час".

Що передувало:

Державна інформаційна агенція Північної Кореї повідомила, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин був присутній на церемонії завершення будівництва заводу з виробництва добрив.

Нагадаємо: