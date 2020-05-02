Трамп відреагував на появу Кім Чен Ина на публіці
Субота, 2 травня 2020, 01:49
Президент США Дональд Трамп відмовився коментувати публічний виступ північнокорейського лідера Кім Чен Ина.
Джерело: Reuters
Пряма мова: "Я б вважав за краще не коментувати це. Нам буде, що сказати про це у відповідний час".
Що передувало:
Державна інформаційна агенція Північної Кореї повідомила, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин був присутній на церемонії завершення будівництва заводу з виробництва добрив.
Нагадаємо:
- Останній раз Кім Чен Ин з'являвся на публіці 11 квітня під час засідання Трудової партії КНДР.
- Питання благополуччя північнокорейською лідера постало після того, як він пропустив святкування 15 квітня дня народження свого діда Кім Ір Сена.
- CNN раніше повідомляв, що за даними розвідки Сполучених Штатів, Кім Чен Ин "у серйозній небезпеці після операції". Інший американський чиновник сказав CNN в понеділок, що побоювання з приводу здоров'я північнокорейського лідера заслуговують на довіру, але їх тяжкість важко оцінити.