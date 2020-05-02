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Трамп відреагував на появу Кім Чен Ина на публіці

Субота, 2 травня 2020, 01:49

Президент США Дональд Трамп відмовився коментувати публічний виступ північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Джерело: Reuters

Пряма мова: "Я б вважав за краще не коментувати це. Нам буде, що сказати про це у відповідний час".

Що передувало: 

Державна інформаційна агенція Північної Кореї повідомила, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин був присутній на церемонії завершення будівництва заводу з виробництва добрив.

Нагадаємо:

  • Останній раз Кім Чен Ин з'являвся на публіці 11 квітня під час засідання Трудової партії КНДР.
  • Питання благополуччя північнокорейською лідера постало після того, як він пропустив святкування 15 квітня дня народження свого діда  Кім Ір Сена. 
  • CNN раніше повідомляв, що за даними розвідки Сполучених Штатів, Кім Чен Ин "у серйозній небезпеці після операції". Інший американський чиновник сказав CNN в понеділок, що побоювання з приводу здоров'я північнокорейського лідера заслуговують на довіру, але їх тяжкість важко оцінити.

Теми: СШАТрампПівнічна Корея


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