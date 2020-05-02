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Лікування коронавірусу: у США офіційно схвалили препарат Ремдесивір

Субота, 2 травня 2020, 09:01

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) ухвалило застосування в екстрених випадках експериментального препарату Remdesivir при коронавірусній інфекції COVID-19.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на FDA

Деталі: FDA зазначає, що Ремдесивір під час клінічних досліджень скоротив період одужання у низки пацієнтів, але повну інформацію стосовно його ефективності та безпеки ще не отримали.

Так, хворі, які одержували Ремдесивір, видужували в середньому за 11 днів, втім, пацієнти, які приймали плацебо, хворіли на чотири дні довше.

Препарат у США відтепер дозволяється застосовувати для дорослих і дітей, госпіталізованих з COVID-19, які перебувають важкому стані (при розвиненій дихальній недостатності).

Remdesivir розроблений американською біофармацевтичною компанією Gilead Sciences Inc. Ще у 2015 році. Препарат випробовувався, а потім застосовувався під час епідемії лихоманки Ебола в Африці, а також для лікування коронавірусних інфекцій SARS і MERS.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: Україна планує закупити Ремдесивір у США та використовувати для лікування хворих на коронавірусну інфекцію.

Теми: коронавірусСШАепідемія


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