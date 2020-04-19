МОЗ збирається придбати в США новий препарат від коронавірусу

Міністерство охорони здоров’я працює над тим, аби придбати в США та доставити до України препарат Remdesivir, який американські медики назвали дієвим при боротьбі з коронавірусом.

Джерело: брифінг очільника МОЗ Максима Степанова

Пряма мова: "Цей лікарський засіб – "Ремдесивір", був включений до нашого протоколу, до нашого стандарту лікування 2 квітня.

Це дійсно противірусний лікарський засіб, який виготовляється однією з провідних американських компаній.

МОЗ зараз займається тим, щоб закупити цей лікарський засіб і привезти його в Україну, в тому числі за допомогою дипломатичних каналів".

Деталі: Remdesivir раніше використовувався для лікування вірусу Ебола, але, за словами Степанова, результати були не надто добрі.

Медпрепарат передбачається використовувати при наданні допомоги пацієнтам з коронавірусом, що перебувають у важкому стані.

Нагадаємо: нещодавно у США повідомили про позитивні результати випробування препарату Remdesivir для боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19.