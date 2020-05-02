Бойовики обстріляли українські позиції на Донбасі, один військовий зазнав поранень

На Донбасі 2 травня збройні формування РФ 9 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок обстрілів бойовиків одного українського воїна поранено.

Джерело: ранкове зведення штабу операції Об’єднаних сил

За даними українських військових, неподалік Хутора Вільного ворог тричі застосовував міномети. Загалом окупанти випустили по українських позиціях 8 мін 120 мм та 51 міна 82-го калібру.

Околиці Кримського ворог обстрілював зі 120 мм міномету, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По Оріховому противник двічі вів вогонь з мінометів 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Позиції ЗСУ неподалік Південного загарбники обстрілювали з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Дослівно: "У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти двічі вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил біля Авдіївки, застосовувавши міномети 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Сьогодні, 2 травня, внаслідок ворожих обстрілів один український воїн отримав поранення.

Такі підступні дії без відповіді не залишилися – наші військовослужбовці відкрили прицільний вогонь по позиціях окупантів. Втрати противника уточнюються".