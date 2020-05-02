Усі розділи
Укр / Рус

Бойовики обстріляли українські позиції на Донбасі, один військовий зазнав поранень

Субота, 2 травня 2020, 09:29

На Донбасі 2 травня збройні формування РФ 9 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок обстрілів бойовиків одного українського воїна поранено.

Джерело: ранкове зведення штабу операції Об’єднаних сил

За даними українських військових, неподалік Хутора Вільного ворог тричі застосовував міномети. Загалом окупанти випустили по українських позиціях 8 мін 120 мм та 51 міна 82-го калібру.

Околиці Кримського ворог обстрілював зі 120 мм міномету, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По Оріховому противник двічі вів вогонь з мінометів 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Позиції ЗСУ неподалік Південного загарбники обстрілювали з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Дослівно: "У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти двічі вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил біля Авдіївки, застосовувавши міномети 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Сьогодні, 2 травня, внаслідок ворожих обстрілів один український воїн отримав поранення.

Такі підступні дії без відповіді не залишилися – наші військовослужбовці відкрили прицільний вогонь по позиціях окупантів. Втрати противника уточнюються".

Українська правда
Теми: війнаООСЗбройні сили


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кількість випадків COVID-19 за добу підскочила до 550, ще 7 людей загинули

Лікування коронавірусу: у США офіційно схвалили препарат Ремдесивір

фотоУ РФ на найбільшій плавбазі пролунав вибух, є жертви

Кількість заражень COVID-19 зростає четвертий день поспіль

Трамп обрав кандидата на посаду посла США в Україні

ФотоКім Чен Ина помітили на заводі з виробництва добрив

Усі головні новини...
війна
Бойовики поранили двох українських військових
Українські військові підірвали ракетою авто бойовиків, що возило боєприпаси
РФ може роздати до 300 тисяч паспортів на окупованому Донбасі – командувач ОС
Останні новини
10:31
мапаПогода на вихідні: в Україні буде по-літньому тепло, місцями дощитиме
09:40
Кількість випадків COVID-19 за добу підскочила до 550, ще 7 людей загинули
09:29
Бойовики обстріляли українські позиції на Донбасі, один військовий зазнав поранень
09:01
Лікування коронавірусу: у США офіційно схвалили препарат Ремдесивір
08:39
фотоУ РФ на найбільшій плавбазі пролунав вибух, є жертви
08:00
Головні новини п’ятниці і ночі: кандидат на посаду посла США в Україні, Кім Чен Ина помітили на заводі
07:23
Ан-225 "Мрія" доправив в Канаду вантаж з Китаю
05:56
Кількість заражень COVID-19 зростає четвертий день поспіль
05:04
Трамп обрав кандидата на посаду посла США в Україні
04:00
Твіт Ілона Маска обвалив акції Tesla
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!