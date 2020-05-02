Кількість випадків COVID-19 за добу підскочила до 550, ще 7 людей загинули
За минулу добу виявили 550 нових хворих коронавірусною інфекцією, це на 95 випадків більше, ніж днем раніше.
Джерело: Центр громадського здоров’я у Telegram
Дослівно: "Підтверджено 11 411 випадків COVID-19, з них 550 протягом останньої доби. Хворобу підтверджено у 771 дитини та 2 250 медиків. Усього в Україні досліджено 122 752 зразки методом ПЛР. На амбулаторному лікуванні 7 960 пацієнтів, з них 626 дітей та 1 863 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 3 452 особи, з них 145 дітей та 387 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 151 людина, у тому числі одна дитина та 12 медиків".
Деталі: Як зазначають у ЦГЗ, внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, вже померли 279 людей, з них 17 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%). За останню добу коронавірус забрав життя 7 хворих.
1498 пацієнтів вже одужали, з них 335 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 427 (145 одужали);
Волинська обл. — 315 (64 одужали);
Дніпропетровська обл. — 436 (64 одужали);
Донецька обл. — 70 (12 одужали);
Житомирська обл. — 393 (23 одужали);
Закарпатська обл. — 496 (53 одужали);
Запорізька обл. — 267 (79 одужали);
Івано-Франківська обл. — 942 (86 одужали);
Київ — 1 494 (80 одужали);
Київська обл. — 747 (81 одужав);
Кіровоградська обл. — 394 (116 одужали);
Львівська обл. — 465 (95 одужали);
Луганська обл. — 37 (7 одужали);
Миколаївська обл. — 126 (6 одужали);
Одеська обл. — 329 (17 одужали);
Полтавська обл. — 212 (23 одужали);
Рівненська обл. — 689 (62 одужали);
Сумська обл. — 105 (62 одужали);
Тернопільська обл. — 823 (117 одужали);
Харківська обл. — 311 (35 одужали);
Херсонська обл. — 121 (46 одужали);
Хмельницька обл. — 98 (27 одужали);
Черкаська обл. — 304 (63 одужали);
Чернівецька обл. — 1745 (129 одужали);
Чернігівська обл. — 51 (6 одужали).
Нагадаємо:
В Україні протягом позаминулої доби коронавірус виявили у 455 осіб, при цьому померли 11 хворих, а одужали – 175 людей.
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