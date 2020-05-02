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Степанов пообіцяв розібратися, чому лікарям не дають обіцяні 300% зарплати

Субота, 2 травня 2020, 10:45

МОЗ отримує скарги від лікарів, які працюють з хворими на Covid-19, що не всі вони отримали підвищену до 300% заплату. Міністр охорони здоров’я стверджує, що уряд перерахував у регіони всі кошти, а затримки виникають вже на місцях.

Джерело: брифінг Степанова, який транслювався на сторінці МОЗ у Facebook

Пряма мова: "Зараз ми отримуємо сигнали, що ці виплати не були здійснені в повному обсязі з вини або органів місцевої влади, або головних лікарів лікарень. Почали маніпулювати щодо виплати за… прораховувати якісь там погодинно або ще якось. Це недопустимі речі.  Наголошую, що всі без виключення виплати повинні здійснюватися в повному обсязі.

Деталі: Степанов заявив, що вже відреагував на ситуацію – він направив листи головам облдержадміністрацій, щоб вони відзвітували по кожному медзакладу, які суми і яким працівникам, що лікували хворих з коронавірусом, були виплачені.

Крім того, за словами міністра, в МОЗ відкрили "гарячу лінію" за номером 0-800-505-201 для скарг на подібні невиплати.

Передісторія:

  • Раніше Степанов розпорядився, що з березня усі медичні працівники України, зайняті лікуванням пацієнтів з COVID-19, будуть отримувати доплату в розмірі трьох посадових окладів.
  • 13 квітня голова МОЗ заявив, що усі гроші, необхідні для підвищених зарплат медиків, уже перерахували в регіони.

Світлана Кізілова, УП
Теми: коронавірусМОЗмедициназарплати


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