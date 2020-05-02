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У Києві коронавірус діагностували ще у 41 людини, двоє – із УПЦ МП

Субота, 2 травня 2020, 12:16

Кiлькiсть киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збiльшилась ще на 41 людину. Серед заражених – 5 медиків та двоє церковників УПЦ Московського патріархату.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова: "На сьогодні в столиці вже 1494 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Захворіли:

22 жінки віком від 29 до 83 років. Та 19 чоловікiв від 21 до 84 років. Один з них (із заражених Covid-19 чоловіків – ред.) з Києво-Печерської Лаври і один - священник із Храму преподобного Феодора Освяченого, що вулиці Овруцькій у столиці (належить УПЦ МП – ред.)".

Нагадаємо: За минулу добу виявили 550 нових хворих коронавірусною інфекцією, це на 95 випадків більше, ніж днем раніше.

Українська правда
Теми: КиївцерквакоронавірусепідеміяВіталій Кличко


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