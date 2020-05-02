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Європейське космічне агентство використає розробку українського школяра

Субота, 2 травня 2020, 13:38

Семикласник із Києва Артем Шелестов удосконалив скрипт для Європейського космічного агентства, тепер ним зможуть користуватись науковці з усього світу.

Джерело: Укрінформ з посиланням на дані Малої академії наук України

Дослівно: "Модифікований скрипт дозволить із супутників точніше відрізнити здорову рослинність від хворої. За свою роботу Артем Шелестов посів перше місце серед 341 учасника на Всеукраїнському конкурсі "Еко-погляд" Малої академії наук України, що проводився у дистанційному форматі. Школяр дослідив кореляцію між зеленими насадженнями і якістю атмосферного повітря міста Києва".

Деталі: Всеукраїнський конкурс "Еко-погляд" започатковано у 2019 році. Його мета - популяризація знань з екології, географії, дистанційного зондування Землі та суміжних галузей науки, підтримка обдарованих дітей і учнівської молоді, залучення їх до науково-дослідної діяльності.

У рамках "Еко-погляду" всі учасники пройшли онлайн-курс на платформі Canvas. Під час навчання учні аналізували супутникові знімки сервісу EO Browser та отримали базові знання з екології. Окрім того, працівники лабораторії протягом року надавали консультації усім учасникам конкурсу.

Скриптами називають спеціальні програмні коди, які розширюють можливості порталів або інших цифрових ресурсів.

Теми: ITтехнологіїкосмосУкраїна


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