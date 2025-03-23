У системі "Укрзалізниці" стався масштабний збій

Через технічний збій в IT системі "Укрзалізниці" вранці 23 березня не працюють онлайн сервіси.

Джерело: УЗ

Деталі: Зокрема, тимчасово не працює продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн-сервіси замовлення послуг та довідкові послуги.

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Компанія посилила додатковими працівниками ранкові зміни залізничних кас на вокзалах.

Оновлено: УЗ повідомила, що на вокзалах максимально посилили каси та дали можливість начальникам поїздів оформлювати проїзд на борту в найбільш термінових випадках.

Компанія просить перевіряти пошту для PDF-дублікату квитка, якщо застосунок не відкриває його.

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Дослівно: "На час роботи над відновленнями онлайн-сервісів, ми тимчасово відкриваємо продаж квитків у касах вокзалів на всі міжнародні рейси, що відправляються 23 та 24 березня.

Ці квитки будуть доступні в усіх міжнародних касах вокзалів з 10:00 до моменту відновлення систем".