У системі "Укрзалізниці" стався масштабний збій
Через технічний збій в IT системі "Укрзалізниці" вранці 23 березня не працюють онлайн сервіси.
Джерело: УЗ
Деталі: Зокрема, тимчасово не працює продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн-сервіси замовлення послуг та довідкові послуги.
Компанія посилила додатковими працівниками ранкові зміни залізничних кас на вокзалах.
Оновлено: УЗ повідомила, що на вокзалах максимально посилили каси та дали можливість начальникам поїздів оформлювати проїзд на борту в найбільш термінових випадках.
Компанія просить перевіряти пошту для PDF-дублікату квитка, якщо застосунок не відкриває його.
Дослівно: "На час роботи над відновленнями онлайн-сервісів, ми тимчасово відкриваємо продаж квитків у касах вокзалів на всі міжнародні рейси, що відправляються 23 та 24 березня.
Ці квитки будуть доступні в усіх міжнародних касах вокзалів з 10:00 до моменту відновлення систем".