У Росії рекордна кількість нових випадків COVID-19 – більше 9,5 тисяч
Субота, 2 травня 2020, 18:48
У Росії за добу зафіксовано рекордну кількість нових випадків коронавірусу – 9 623. Всього з початку епідемії в країні підтверджено 124 054 хворих.
Джерело: Стопкоронавирус.рф
Деталі: Найбільше нових випадків традиційно зафіксовано в Москві – 5 358.
За добу в країні від коронавірусу померло 57 осіб (з початку епідемії – 1222), одужало – 1 793 (за весь період – 15 013 людей).
Що передувало: За минулу добу в Україні виявили 550 нових хворих коронавірусною інфекцією, всього в Україні зафіксовано 11 411 випадків COVID-19.
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Українська правда