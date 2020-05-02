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Ресторатори влаштували "літню терасу" під Офісом президента

Субота, 2 травня 2020, 20:30
Сергій Доротич/Facebook

Українські ресторатори влаштували акцію протесту під стінами Офісу президента з вимогою дозволити відкриття літніх терас кафе і ресторанів під час карантину.

Джерело: "Дзеркало тижня"

 

Деталі: Учасники акції, яка проходила у вигляді пікніка, виставили перед будівлею ОП столики і стільці і запрошували всіх охочих перекусити. Ресторани безкоштовно годували відвідувачів імпровізованого літнього майданчика.

Запрошення отримав і президент Володимир Зеленський.

Своїм заходом представники ресторанного бізнесу країни хотіли спонукати владу дозволити працювати літнім майданчикам кафе і ресторанів.

 
 

Мітингувальники розгорнули плакат, на якому закликали "переглянути велюровий карантин", відсилаючи тим самим до недавньої історії з рестораном народного депутата від партії "Слуга народу" Миколи Тищенка "Велюр", в якому, всупереч забороні уряду, обслуговувалися клієнти під час карантину.

Українська правда
Теми: Офіс президентаакціїбізнескарантин


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