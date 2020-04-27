Зачинений на карантин ресторан нардепа Тищенка відвідують VIP-гості – Bihus.info

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Понеділок, 27 квітня 2020, 22:09

Під час карантину ресторан нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка відвідують відомі в політичних колах люди.

Джерело: Bihus info

Дослівно: "Карантин - не для всіх! Поки звичайні громадяни сидять вдома, а звичайні бізнесмени несуть збитки, ресторан "Велюр" нардепа Миколи Тищенка продовжує працювати. І приймають тут "особливих" гостей: народних депутатів, бізнесменів, "кварталівців" та партнерів Коломойського".

Деталі: До столичного ресторану "Велюр", власником якого є Тищенко, приїжджали нардепи Антон Яценко та Олександр Кабанов, Віталій Кисіль (працює в "Метінвест" олігарха Рината Ахметова) та інші.

Згодом нардеп Яценко запевняв журналістам, що він давно не відвідує ресторани і не заходив у "Велюр". Кабанов, навпаки, сказав, що був у ресторані, проте заходив "до свого друга Колі" (Тищенко – УП).

Журналісти намагалися забронювати столик, проте їм у ресторані відповіли, що заклад зачинений на карантин.

Нагадаємо: Нардеп Тищенко попросив у поліцейських захисту від жінок, які до нього "торкалися"

Українська правда
Теми: Слуга народу карантин коронавірус


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