Зеленський розповів у New York Times, що він не чекав на імпічмент та коронавірус

Президент Володимир Зеленський опублікував колонку у New York Times, у якій підбиває підсумки першого року свого президентства.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Президент України Володимир Зеленський опублікував колонку в американському виданні New York Times із заголовком "Я очікував на війну. Я не чекав імпічменту Трампа чи пандемії.

Основні тези у ній – рефлексії на історію з імпічментом Дональда Трампа, війна на Донбасі, міжнародна підтримка для України.

Зеленський зазначає, що історія зі спробами оголосити імпічмент президенту США Дональду Трампу після їхньої телефонної розмови "стала некомфортною" для нього, оскільки це "відволікало увагу Америки та міжнародної спільноти від питань, які були найважливішими для України і перетворили нашу країну на історію про президента Трампа".

"Незалежно від того, скільки думок, чуток і теорій з’являлися у зв’язку з телефонною розмовою з моїм американським колегою, і попри те, що контраверсійність закінчилася питанням про імпічмент пана Трампа, Україна залишається хорошим партнером і другом США", - зазначає Зеленський, додаючи, що Україна продовжує отримувати військову підтримку для захисту своєї незалежності і підтримку "демократів, республіканців та звичайних громадян".

Пишучи про війну на сході України (саме таке формулювання вживає президент – war in eastern Ukraine), Зеленський нагадує, що частина Донбасу окупована підтримуваними Росією збройними формуваннями і війна забрала життя вже 14 тисяч людей. Він зазначає, що єдиними варіантами для її завершення є "дипломатія та діалог", та що визначив своїм пріоритетом відновлення зустрічей у "нормандському форматі" для пошуку шляхів до миру.

"Ми відновили діалог з Росією і це допомогло повернути три кораблі та 24 українських військових, захоплених рік тому; відбулося певне розведення сил на Донбасі; завдяки обміну 131 українець змогли повернутися додому", - згадує він.

При цьому Зеленський наголошує, що війна і далі підриває безпеку та стабільність у Європі і Україна потребуватиме подальшої підтримки союзників для її завершення.

До слова, про окупований Росією Крим у колонці не згадується взагалі.

Як наступний великий виклик він згадує пандемію коронавірусу.

"Серед цих криз мені давало і продовжує давати надію – міжнародна співпраця", - зазначає президент.

У цьому контексті він згадує використання Ан-255 Мрія для доставки медичних вантажів до низки країн, відправку українських лікарів до Італії, як і допомогу для України від міжнародних партнерів, зокрема, США, ЄС, Туреччини та ОАЕ.

"Ми очікуємо на обіцяну допомогу від МВФ та інших для стабілізації економіки країни після пандемії", - додає Володимир Зеленський.

Стаття завершується словами про те, що "попереду далека дорога", але за підсумками першого року президентсва він "бачить надію" та сподівається, що разом вийде "зробити світ та Україну кращим місцем".