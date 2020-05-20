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Зеленський про резонансні справи: Аваков повинен довести до кінця справу Шеремета

Середа, 20 травня 2020, 12:03
Зеленський про резонансні справи: Аваков повинен довести до кінця справу Шеремета

Президент Володимир Зеленський заявив, що справа про вбивство журналіста Павла Шеремета не така однозначна, як справа про вбивство активістки Катерини Гандзюк, відповідальність за неї несе міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Джерело: пресконференція Зеленського з нагоди першого року президентства

Пряма мова: "Є, на жаль, декілька трагічних справ у нашій країні.

З приводу Катерини Гандзюк – за мою каденцію люди, які вбили, посаджені. Є питання, хто замовив. У нас є відповідь. Ми знаємо, хто замовив. Зараз ця справа уже повністю передана до суду. І суд, я впевнений, дасть справедливий вирок – і замовники сядуть за ґрати, не замовник, а замовники.

Що стосується справи Шеремета – вона більш складна. Однозначна вона чи ні? Я теж не знаю…

Зараз цю справу веде і відповідає за неї Арсен Аваков. Він це знає. Це його справа – і він відповідальний за результат цієї справи.

Якщо доведе слідство і суд, що ті люди (підозрювані) – вбивці, вони сядуть. Якщо ні, то будуть відповідати ті люди, які довели цю справу до суду, звинуватили невинних людей.

З усіма цими справами ми точно розберемося".

Деталі: Зеленський заявив, що готовий долучатися до всіх резонансних справ – серед них він назвав справи про Майдан, Гандзюк, Шеремета.

Щодо Авакова Зеленський сказав: "Чи потужний він міністр? Так. Чи складна у нас ситуація? Так. Його сьогоднішня відповідальність – справа Шеремета. Він почав цю справу, він повинен її довести до кінця, до результату – щоб усі, хто дійсно вбив Шеремета, були покарані".

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийСправа Шереметанапад на ГандзюкАваков
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