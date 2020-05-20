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Депутати України та ЄС обговорили відкриття кордонів для українців

Середа, 20 травня 2020, 13:06

Депутати-члени парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС обговорили відкриття кордонів Європейського Союзу для українців.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у спільному комюніке співголів Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС Вадима Галайчука та Вітольда Ващиковського за результатами неформального засідання Бюро ПКА 15 травня.

"Ми дійшли згоди про необхідність підвищення поінформованості українського населення щодо солідарності ЄС з Україною, шляхом використання різних засобів інформації. Ми також домовились про важливість отримання роз’яснень від держав-членів ЄС щодо короткострокових перспектив відкриття кордонів ЄС для здійснення подорожей українськими громадянами", - зазначають у повідомленні.

Наприкінці додають, що учасники комітету "з нетерпінням очікують того часу, коли ситуація дозволить нашим громадянам безпечно відновити свої подорожі та особисті ділові контакти".

На зустрічі парламентарі обговорювали реагування на пандемію коронавірусу. Зокрема, учасники привітали схвалення Радою та Європейським парламентом великої програми макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро для України для подолання наслідків пандемії.

"Особливу увагу ЄС приділяє вразливим верствам населення на сході України і ми високо цінуємо гуманітарну підтримку, яку надає ЄС", - додають у комюніке.

Також обговорювали "різноманітні важливі реформи", зокрема ті, що пов’язані з Угодою про асоціацію, та домовилися продовжити співпрацю щодо їхнього впровадження та моніторингу.

Комітет асоціації між Україною та ЄС - міжпарламентський орган, утворений в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. До його складу входять члени Європейського парламенту та Верховної Ради України.

Як повідомлялося раніше, Європейська комісія запропонувала продовжити тимчасове обмеження для громадян третіх країн на несуттєві поїздки в країни Європейського Союзу і Шенгенської зони до 15 червня.

Теми: ЄСавіакордон
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