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Суд ЄС відхилив позов "Північного потоку-2" щодо норм газової директиви

Середа, 20 травня 2020, 18:03

Суд Європейського союзу виніс рішення про те, шо російський газопровід "Північний потік-2" має діяти відповідно до регулювання ЄС і не має права на виняток.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне рішення оприлюднене на сайті суду.

"Генеральний суд Європейського Союзу оголошує, що дії, вчинені Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG проти Директиви 2019/692, яка поширює певні правила внутрішнього ринку природного газу, на трубопроводи з третіх країн, є неприпустимими", - йдеться у рішенні суду.

Швейцарська компанія Nord Stream AG, в якій російська компанія ПАТ "Газпром" має 51% акцій, володіє та експлуатує трубопровід "Північний потік-1", який забезпечує потік газу між Виборгом (Росія) та Любліном ( Німеччина), поблизу Грейфсвальда (Німеччина). Будівництво цього трубопроводу було завершено в 2012 році, і він повинен експлуатуватися протягом 50 років.

Швейцарська компанія Nord Stream 2 AG, яка повністю належить "Газпрому", відповідає за планування, будівництво та експлуатацію трубопроводу "Північний потік-2", який проходить паралельно трубопроводу "Північний потік-1".

17 квітня 2019 року Європарламент та Рада ЄС прийняли Директиву щодо загальних правил внутрішнього ринку природного газу. 3 Ця директива набрала чинності 23 травня 2019 року. На дату набуття чинності роботи із прокладення труб трубопроводу "Північний потік-2", згідно з заявами Nord Stream 2 AG, завершили на 95%.

"Генеральний суд зазначає, серед іншого, що Nord Stream AG не мав права експлуатувати та/або продовжувати експлуатувати подвійну трубопровідну систему "Північний потік", вільно від будь-яких регуляторних обмежень ЄС, принаймні, що стосується частину лінії, яка знаходиться на території ЄС, в даному випадку в територіальному морі держави-члена", - йдеться у рішенні.

Нагадаємо, 15 травня Федеральне мережеве агентство Німеччини відхилило заявку компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2" на звільнення від регулювання ЄС.

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Теми: газРосіяЄвропа
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