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У Києві за добу захворіли 65 осіб, в тому числі 7 лікарів, троє пацієнтів померли

Четвер, 21 травня 2020, 12:09
У Києві за добу захворіли 65 осіб, в тому числі 7 лікарів, троє пацієнтів померли

За минулу добу у Києві підтвердили захворювання на коронавірус ще в 65 людей, з них 7 лікарів, троє пацієнтів померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Кількість киян, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 65 осіб. Зокрема, захворіли 7 медиків. Троє людей померли, одужали за добу 9 людей".

 

Деталі: Так, серед тих, що захворіли минулої доби: 43 жінки віком від 18 до 89 років та 2 дiвчинки – п'яти та семи років. А також 19 чоловікiв від 19 до 82 років і хлопець, якому 16 рокiв.

До лікарень столиці госпіталізували 20 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків за минулу добу виявили знову в Дарницькому районі – 10 хворих. У Святошинському – теж 10. У Голосіївському  районі - 9 випадків захворювання.

На сьогодні в столиці вже 2475 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Усього за весь період – 57 летальних випадків. Подолали коронавірус 315 мешканців столиці.

 

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019КиївВіталій Кличко
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