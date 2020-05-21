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Агентство ЄС: Європа повинна готуватися до другої хвилі коронавірусу

Четвер, 21 травня 2020, 14:16

Глава Європейського центру з профілактики та контролю захворювань Андреа Аммон вважає неуникною другу хвилю епідемії коронавірусу у Європі.

Про це вона заявила виданню The Guardian, повідомляє "Європейська правда". 

"Питання в тому, коли вона буде і наскільки великою, ось у чому питання, на мій погляд", - сказала Аммон.

Вона нагадала, що нинішня епідемія ще не закінчилася, хоча уряди багатьох країн вже послабили обмеження.

"Якщо подивитися на характеристики вірусу, подивитися на те, що зараз відбувається в різних країнах з точки зору імунітету населення - а показники не такі вже й вражаючі, від 2% до 14%, що залишає від 85% до 90% населення вразливим… Вірус навколо нас і поширюється набагато більше, ніж в січні і лютому.

Я не хочу малювати картину кінця світу, але я думаю, що ми повинні бути реалістичними. Що зараз не час повністю розслаблятися", - підкреслила Аммон.

Разом з тим вона переконана, що друга хвиля не буде неминуче катастрофічною,  якщо люди дотримуватимуться правил і дистанції.

Станом на середу в ЄС, Великій Британії, Норвегії, Ліхтенштейні та Ісландії від коронавірусу померли 158 134 людини. 

Велика Британія має найвищий рівень смертності в Європі - 35 341, за нею йдуть Італія (32 169) та Франція (28 022).

Теми: Європакоронавірус


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