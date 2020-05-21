Випадок малярії виявили в Харкові: захворів студент

У Харкові виявили завізний випадок малярії: захворів судент.

Джерело: Центр громадського здоров’я

Деталі: Двадцятидворічний студент приїхав в Україну 3 вересня 2019 року. Перші симптоми з’явилися 9 травня 2020 року: слабкість, біль у горлі, температура тіла підвищилася до 37°С.

Лише через 6 днів, 15 травня, студент вперше звернувся за медичною допомогою до лікаря-терапевта.

Під час лабораторного дослідження у молодого чоловіка виявили збудники малярії P.vivax та P.оvale (збудники малярії такого типу можуть жити в організмі людини безсимптомно до трьох років).

16 травня молодого чоловіка госпіталізували із діагнозом малярія.

За місцем проживання хворого провели епідеміологічне та ентомологічне обстеження. У зв’язку із відсутністю на сьогодні генерації малярійних комарів, малярійний сезон у Харкові не розпочався.

ЦГЗ нагадує симптоми малярії: лихоманка, головний біль, сильне потовиділення, слабкість, водночас зазначається, що ці симптоми можуть проявлятися слабо, що ускладнює виявлення малярії.

Також лікарі дають низку рекомендацій тим, хто повертається з країн, де можна підхопити цю хворобу:

Якщо під час подорожі чи протягом 1-3 років після повернення із країни, де відбувається передача малярії, у вас з’явилися симптоми ГРВІ чи підвищилась температура – негайно зверніться до лікаря і повідомте про історію своїх поїздок;

Лікування необхідно розпочати протягом першої доби після появи симптомів, інакше малярія може розвинутися у серйозне захворювання, що часто завершується летально.

Найбільший ризик розвитку серйозної форми захворювання у дітей, вагітних жінок та людей із ослабленим імунітетом.

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