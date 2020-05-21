Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Випадок малярії виявили в Харкові: захворів студент

Четвер, 21 травня 2020, 14:57
Випадок малярії виявили в Харкові: захворів студент

У Харкові виявили завізний випадок малярії: захворів судент.

Джерело: Центр громадського здоров’я

Деталі: Двадцятидворічний студент приїхав в Україну 3 вересня 2019 року. Перші симптоми з’явилися 9 травня 2020 року: слабкість, біль у горлі, температура тіла підвищилася до 37°С.

Лише через 6 днів, 15 травня, студент вперше звернувся за медичною допомогою до лікаря-терапевта.

Під час лабораторного дослідження у молодого чоловіка виявили збудники малярії P.vivax та P.оvale (збудники малярії такого типу можуть жити в організмі людини безсимптомно до трьох років).

16 травня молодого чоловіка госпіталізували із діагнозом малярія.

За місцем проживання хворого провели епідеміологічне та ентомологічне обстеження. У зв’язку із відсутністю на сьогодні генерації малярійних комарів, малярійний сезон у Харкові не розпочався.

ЦГЗ нагадує симптоми малярії: лихоманка, головний біль, сильне потовиділення, слабкість, водночас зазначається, що ці симптоми можуть проявлятися слабо, що ускладнює виявлення малярії.

Також лікарі дають низку рекомендацій тим, хто повертається з країн, де можна підхопити цю хворобу:

Якщо під час подорожі чи протягом 1-3 років після повернення із країни, де відбувається передача малярії, у вас з’явилися симптоми ГРВІ чи підвищилась температура – негайно зверніться до лікаря і повідомте про історію своїх поїздок;

Лікування необхідно розпочати протягом першої доби після появи симптомів, інакше малярія може розвинутися у серйозне захворювання, що часто завершується летально.

Найбільший ризик розвитку серйозної форми захворювання у дітей, вагітних жінок та людей із ослабленим імунітетом.

Більше про те, як вберегтися від малярії читайте тут.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківздоров'я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Харків
У передмісті Харкова прогриміли вибухи – ЗМІ
У Харкові знайшли застреленим поліцейського
Терехов звільнив відповідального за стан укриттів у Харкові
Останні новини
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
Усі новини...
Реклама: