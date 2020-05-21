Польща пішла на послаблення карантину для сезонних робітників з України

Міністр сільського господарства Польщі Ян Кшиштоф Ардановський заявив, що сезонні працівники з-за східного кордону, які вирішать приїхати до Польщі, зможуть почати працювати відразу без необхідності перебування в 14-денному карантині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Ми до кінця не знаємо, якими будуть масштаби явища і скільки цих робітників з-за східного кордону приїде в Польщу", - зазначив він.

Ян Кшиштоф Ардановський заявив, що нестача сезонних працівників у зв'язку з пандемією коронавірусу також вражає країни на заході Європи, а його выдомство намагається допомогти польським фермам у вирішенні цієї проблеми.

Міністр пояснив, що були введені істотні послаблення для працівників з-за східного кордону. Він зазначив, що іноземці, які приїжджають до сільгосппідприємств, можуть під час карантину виконувати роботу з першого дня перебування, чого немає в інших галузях.

В той же час Ардановський зазначив, що з державних коштів не можна проводити тестування іноземних працівників на коронавірус, тому що це була б незаконною державною допомогою.

Міністр також закликав поляків, які в даний момент не працюють, розглянути можливість роботи зі збору врожаю.

"Це елемент солідарності з фермерами, це також елемент збору тих врожаїв, які Провидіння нам дало, а також запобігання дефіциту продовольства, особливо найціннішого, і підвищення цін в магазинах, - зазначив він.