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Трамп готується оголосити про вихід США з договору про "відкрите небо" - CNN

Четвер, 21 травня 2020, 19:53

Адміністрація президент США Дональда Трампа готується вийти з Договору про відкрите небо і відповідне повідомлення може бути зроблене вже завтра.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив телеканал CNN із посиланням на джерело в адміністрації.

Минулого року американські ЗМІ повідомляли, що Трамп підписав документ, що свідчить про його намір вивести країну з Договору про відкрите небо 1992 року.

Офіційно Білий дім не коментував плани вийти з договору, хоча американські ЗМІ повідомляли про це ще на початку жовтня 2019 року.

Рішення про вихід з договору, який був підписаний в 1992 році, набув чинності у 2002 році і дозволяє 34 державам-членам здійснювати неозброєні спостережні польоти над територіями один одного, може вплинути на здатність американських військових вести повітряне спостереження за Росією та іншими країнами-членами.

Критики в американській адміністрації стверджують, що Росія втручалася в американські моніторингові польоти, використовуючи свої місії для збору розвідданих у США.

Американські чиновники заявили, що Росія завадила США та Канаді здійснити політ поблизу військових навчань у центральній Росії 20 вересня.

Це може стати останнім великим міжнародним договором, від якого відмовилася адміністрація США. У серпні 2019-го США офіційно вийшли з Договору про ядерні сили середньої дальності з Росією, поклавши край епохальному пакту про контроль над озброєннями, що обмежив розробку ракет наземного базування дальністю від 500 до 5500 кілометрів.

Теми: СШАТрампавіа


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