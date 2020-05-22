У Британії відновилося зростання нових випадків коронавірусу

У Великій Британії зросла кількість нових випадків інфікування коронавірусом після того, як декілька днів тримався стабільний рівень.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Департаменту охорони здоров'я і соціального захисту.

Протягом доби було зареєстровано 3287 нових випадків зараження, тоді як останні кілька днів поспіль цей показник тримався на рівні близько 2600 випадків.

Всього з початку епідемії у Британії коронавірусом заразилися 254 195 осіб.

Також зберігається досить високий рівень добової смертності серед інфікованих коронавірусом.

Протягом останньої доби підтверджено 351 летальний випадок, тоді як напередодні повідомлялося про 338. Загальне число померлих з початку епідемії збільшилося до 36 393.

Станом на 21 травня у Британії протестували на коронавірус 2 144 626 осіб, з них понад 80 тисяч за останню добу.

Нагадаємо, британський уряд збирається запровадити штраф у 1000 фунтів стерлінгів для тих, хто порушує самоізоляцію після прибуття з-за кордону.