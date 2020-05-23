Британія запровадить двотижневий карантин для усіх, хто прибуває в країну з-за кордону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Велика Британія з 8 червня запровадить двотижневий карантин для усіх, хто прибуває в країну з-за кордону. Спершу про такі плани уряду повідомляли ЗМІ, тепер це рішення оголосила міністр внутрішніх справ Пріті Пател.

Ця вимога не буде поширюватися на дальнобійників, медиків, які задіяні у лікуванні хворих на коронавірус, та сезонних працівників у сфері сільського господарства.

Крім того, виключення діє також для тих, хто прибуває з Ірландії, Нормандських островів та острову Мен.

Всі інші категорії громадян повинні будуть заповнити онлайн-форму, у якій вказати інформацію про те, де вони будуть знаходитися на самоізоляції. Це може бути як помешкання родичів/друзів, так і готель. У разі відсутності такої можливості, можна відбути карантин у "закладах, організованих урядом" за власний рахунок. За цією адресою можуть прийти з перевіркою без попередження.

За незаповнення форми загрожує штраф у 100 фунтів стерлінгів, крім того, прикордонники можуть відмоити людині у в’їзді, якщо вона не є громадянином Британії.

За порушення самоізоляції в Англії будуть штрафувати на 1000 фунтів стерлінгів, а у разі повторних порушень – на більші суми.

Зазначається також, що Шотландія, Уельс та Північна Ірландія можуть вносити певні корективи до деталей застосування цього правила на своїй території.

Рішення будуть переглядати кожні три тижні, оцінюючи на розвиток епідемічної ситуації.

В уряді заявили, що поки не йдеться про створення так званих "повітряних мостів" для туристів з країн з кращою епідемічною ситуацією, для яких зробили б виняток з правила про обов’язковий 14-денний карантин.

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