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У Британії здійнявся скандал щодо порушення карантину радником Джонсона

Субота, 23 травня 2020, 16:06

У Британії лунають заклики звільнити урядового радника Домініка Камінґса у зв'язку з тим, що він порушив правила карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

У п’ятницю, 22 травня, декілька ЗМІ повідомили, що Камінґс наприкінці березня здійснив 250-кілометрову подорож з Лондона до Дарема разом зі своєю дружиною. При цьому, у нього були характерні для коронавірусу симптоми і вони обоє мали перебувати  в самоізоляції. На той час поїздки були вже заборонені, окрім критично необхідних.

Повідомляється, що вони вирушили до близьких родичів з причин, пов’язаних з доглядом за дитиною.

Опозиційні депутати заявили, що Камінґс має піти у відставку, якщо буде встановлено, що він справді порушив карантин, оскільки це виглядає неповагою до законослухняних громадян.

У своїх перших коментарях ЗМІ Камінґс наполягає, що чинив "легально та за здоровим глуздом". "Це було правильним вчинком, це зовсім не про те, про що всі подумали", - заявив він.

Міністр закордонних справ Домінік Рааб та міністр фінансів Ріші Сунак стали на захист Камінґса.

"Просити про пояснення з приводу цього – логічно і справедливо. Але, як було сказано, двоє батьків з коронавірусом намагалися подбати про свою малолітню дитину. Той, хто збирається політизувати це питання, хай краще пильно подивиться на себе у дзеркало", - написав Домінік Рааб.

Аналогічну позицію зайняв Ріші Сунак.

"Подбати про дружину і малу дитину – це виправданий і логічний вчинок, намагатися здобути на цьому політичні бали – ні", - написав він.

Нагадаємо, на початку травня представники поліції відвідали главу партії "Brexit" Найджела Фараджа, аби нагадати йому про необхідність дотримуватись карантину після того, як політик з’їздив у місто Дувр в графстві Кент.

У Британії були непоодинокі прецеденти покарання громадян за поїздки без нагальної необхідності. Так, двох людей із графства Західний Йоркшир, оштрафували за те, що вони поїхали прогулятися на морське узбережжя у 100 км від дому. 

Станом на початок травня, в Англії та Уельсі за порушення карантинних обмежень  отримали штрафи близько 9000 осіб.

Теми: Британіякарантинскандалкоронавірусепідемія


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