Епідемія у Британії: кількість нових хворих знизилася після різкого зростання

Добове зростання кількості нових хворих на коронавірус у Британії знову знизилося, після різкого "стрибка" вчора.

ро це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC та останні дані Департаменту охорони здоров'я та соціального захисту.

За добу виявили 2959 нових хворих на коронавірус, що є зниженням порівняно зі "стрибком" до 3287 випадків вчора – після того, як кілька днів поспіль цей показник тримався на рівні близько 2600 випадків.

За останні 24 години у Британії від коронавірусу померли 282 хворих. Це суттєво менше, ніж у попередні два дні – 351 та 338 померлих.

Загальна кількість померлих від коронавірусу у Британії з початку епідемії зросла до 36 675 осіб.

Заступниця головного лікаря Англії Дженні Герріс під час урядового брифінгу зазначила, що, попри коливання добових показників у статистиці, середня тижнева кількість загиблих продовжує знижуватися.

Загалом з початку епідемії у Британії підтвердили 257 154 заражень коронавірусом.

В країні здійснили більше 3,3 млн тестів, за останню добу – близько 116,5 тисяч.