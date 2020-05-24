МЗС повідомило, скільки українців померло від COVID-19
Неділя, 24 травня 2020, 00:31
147 українців за кордоном отримують лікування від нового коронавірусу, 9 пацієнтів померло.
Джерело: МЗС
Деталі: українські громадяни лікуються в Італії, (121 людина), Греції (22), Польщі (4), Австріі (3), Німеччині (4) та в інших країнах.
Від COVID-19 за кордоном вилікувалися 73 українця.
Дослівно: "18 680 громадян України звернулися по допомогу до дипломатичних установ України в рамках системи "Захист".
Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі