Посол пояснив, навіщо пропонував Шредеру парі щодо Криму

Посол України в Німеччині Андрій Мельник розповів, навіщо запропонував ексканцлеру Німеччини Герхарду Шредеру парі щодо повернення Криму Україні.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав "Радіо Свобода".

За словами посла, він використовує будь-яку можливість, щоб нагадати німцям та іншим європейцям, чий Крим.

"Наша ідея з парі – це спонтанний креатив, що викликав у Німеччині цілу хвилю цікавих дискусій. Це стало топновиною для дуже багатьох німецьких ЗМІ і дозволило Україні зайвий раз звернути увагу німецького політикуму на те, що нам потрібно нарешті заснувати міжнародний переговорний майданчик для Криму", - сказав український посол.

За кілька тижнів перед візитом до Берліна глав Офісу президента і МЗС України посол заявив, що "незадоволений тим, як Німеччина використовує свої колосальні ресурси" для того, щоб анексований Крим дорого коштував Росії.

"Неофіційна позиція полягає в тому, що: "Давайте спочатку ми завершимо війну на сході України, а коли ми це зробимо, перед нами стоятиме інше величезне завдання – питання Криму, його звільнення, деокупація. Тоді говоритимемо про Крим". Моя відповідь дуже проста: "Німеччина – найпотужніша держава, і вона як гросмейстер повинна вміти грати одночасно на двох шахівницях", - пояснює свою позицію Мельник.

Андрій Мельник запропонував парі лобісту Кремля, ексканцлеру ФРН Герхарду Шредеру щодо того, що окупований Крим повернеться до складу України.

"Що стосується безсоромної тези пана Шредера про те, що "жоден російський президент ніколи не віддасть Україні Крим", то хотілося б оголосити цьому 76-річному експолітику та топлобісту Кремля своєрідне парі: ще за його життя Крим неодмінно повернеться у лоно матері-України. Це так само очевидно, як і те, що сонце встає на Сході і сідає на Заході", - сказав посол.

В інтерв’ю Tagesspiegel Шредер запропонував зняти санкції з Росії, запроваджені у відповідь на незаконну анексію нею Криму та збройну агресію на сході України, через їх, нібито, неефективність.

Як відомо, Шредер є керівником ради директорів державної російської компанії "Роснєфть" та головою ради акціонерів "Nord Stream AG", яка керує будівництвом газопроводу "Північний потік-2".