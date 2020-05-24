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Уряд просить французів провести літню відпустку у Франції

Неділя, 24 травня 2020, 19:52
Уряд просить французів провести літню відпустку у Франції

Французький уряд сподівається, що французи оберуть свою країну для проведення літніх канікул цього року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в ефірі радіостанції France Inter заявила міністр екологічного та інклюзивного переходу Елізабет Борн. 

"Ми абсолютно не закликаємо французів бронювати відпустки за кордоном. В цьому році ідея полягає скоріше в тому, що (потрібно) проводити відпустки у Франції ", - сказала Елізабет Борн.

Вона зазначила,  що уряд оголосить на наступному тижні, чи будуть пом'якшені правила подорожей всередині країни. Зараз люди не можуть подорожувати далі ніж за 100 км від будинку. 

Вона додала, що відпустки на липень і серпень вже можна бронювати у межах країни, а щодо червня слід зачекати.

"Що стосується червня, то ми уточнимо всі речі протягом наступного тижня", - сказала міністр.

Борн додала, що парки в Парижі залишаться закритими, тому що місто все ще є "червоною зоною" передачі коронавірусу.

2 червня у Франції повинна початися "друга фаза" пом’якшення карантину.

В середині червня  у Франції обіцяють прояснити, коли відновляться поїздки Європою.

Теми: Франціякоронавірус
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