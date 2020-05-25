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У Польщі українські огірки видавали за місцеві, щоб привернути патріотичних покупців

Понеділок, 25 травня 2020, 15:25

Управління у сфері конкуренції та захисту прав споживачів Польщі порушило провадження проти групи, якій належить мережа магазинів Biedronka, за введення в оману клієнтів щодо країни походження фруктів і овочів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVP Info.

Biedronka - мережа з понад 3 тисячами дисконтних магазинів у понад тисячі населених пунктів Польщі. За кількістю магазинів це найбільша комерційна мережа роздрібної торгівлі в Польщі.

Згідно зі скаргами споживачів, підтвердженими під час контролю Торгової інспекції, у магазинах мережі Biedronka на табличках з'явилися неправдиві відомості про країну походження фруктів та овочів.

Виявилося, що магазини Biedronka продавали як польські тепличні огірки з України, моркву з Бельгії і Нідерландів та італійську капусту з Франції.

У зв’язку з цим глава управління порушив провадження проти Jeronimo Martins Polska, якій належить мережа магазинів.

"Я звинуватив Jeronimo Martins Polska в порушенні інтересів споживачів шляхом введення їх в оману щодо країни походження фруктів і овочів. Для багатьох це ключова інформація, яка може визначити покупку того чи іншого продукту", - заявив глава антимонопольного управління Томаш Хростний.

За його словами, споживачі все частіше керуються економічним патріотизмом у своєму виборі та охоче обирають вітчизняні товари. Недостовірна інформація в магазинах Biedronka може спотворити їхні рішення щодо купівлі.

Через введення споживачів в оману Jeronimo Martins Polska загрожує штраф у розмірі до 10% від річного обороту.

Уряд Польщі закликав поляків купувати польську продукцію для підтримки місцевої економіки під час коронаровірусної кризи.

Як повідомлялося, Чехія на тлі пандемії хоче змусити магазини продавати більше чеських продуктів.

Теми: ПольщаУкраїнаовочіторгівля


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