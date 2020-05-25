Brussels Airlines оголосила про відновлення рейсів з 15 червня

Авіакомпанія Brussels Airlines оголосила про поступове відновлення польотів і оприлюднила графік рейсів на літо.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Бельгійська авіакомпанія після перерви в 12 тижнів знову почне здійснювати рейси 15 червня і, як очікується, до 31 серпня здійснюватиме 240 рейсів щотижня, обслуговуючи 59 пунктів призначення в 33 країнах.

"До кінця цього року ми сподіваємось запропонувати 50% графіку польотів, який було заплановано до початку коронавірусної кризи", - заявив директор компанії Дітер Вранкс.

Brussels Airlines оголосила план реструктуризації 12 травня, а материнська компанія Lufthansa досі веде переговори з бельгійським урядом після того, як вона попросила державну допомогу для своєї проблемної дочірньої компанії.

План реструктуризації передбачає звільнення близько чверті співробітників, скорочення повітряного парку приблизно на третину і скорочення пунктів призначення.

Раніше авіакомпанії Czech Airlines, Wizz Air і Lufthansa заявили, що планують відновити регулярні рейси з України з кінця травня-початку червня.

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