Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Brussels Airlines оголосила про відновлення рейсів з 15 червня

Понеділок, 25 травня 2020, 18:17

Авіакомпанія Brussels Airlines оголосила про поступове відновлення польотів і оприлюднила графік рейсів на літо.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Бельгійська авіакомпанія після перерви в 12 тижнів знову почне здійснювати рейси 15 червня і, як очікується, до 31 серпня здійснюватиме 240 рейсів щотижня, обслуговуючи 59 пунктів призначення в 33 країнах.

"До кінця цього року ми сподіваємось запропонувати 50% графіку польотів, який було заплановано до початку коронавірусної кризи", - заявив директор компанії Дітер Вранкс.

Brussels Airlines оголосила план реструктуризації 12 травня, а материнська компанія Lufthansa досі веде переговори з бельгійським урядом після того, як вона попросила державну допомогу для своєї проблемної дочірньої компанії.

План реструктуризації передбачає звільнення близько чверті співробітників, скорочення повітряного парку приблизно на третину і скорочення пунктів призначення.

Раніше авіакомпанії Czech Airlines, Wizz Air і Lufthansa заявили, що планують відновити регулярні рейси з України з кінця травня-початку червня.

Читайте також: "Авіарейси нової епохи: як та за яких умов дозволять літати у ЄС та в Україні"

"Українська правда" у Threads

Теми: авіаЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
авіа
Угорська авіакомпанія примусово зняла з рейсу українського ветерана з ампутованою ногою
КНДР заявила про порушення літаками-розвідниками США її повітряного простіру
Зеленський поговорив із Рютте: Зафіксували, коли почнеться навчання українців на F-16
Останні новини
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама: