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У Києві понад 2,7 тисяч хворих COVID-19, найдовше одужують немовлята – Кличко

Вівторок, 26 травня 2020, 12:12

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за минулу добу лабораторно підтвердили коронавірус у 58 людей, одна людина померла.

Джерело: брифінг міського голови 26 травня

Пряма мова: "Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 58 людей. Серед них – 16 медиків. Один випадок – летальний. Усього за період пандемії в столиці від коронавірусу померла 61 людина. На сьогодні в Києві вже 2710 підтверджених випадків захворювання на COVID-19...

Наведу статистику щодо киян, які подолали коронавірус. Найдовше одужують немовлята та маленькі діти. На сьогодні одужали близько 9% дітей із тих, які захворіли за період пандемії. Як правило, вони лікуються більше місяця".

Деталі: За словами Кличка, серед тих, хто захворів за минулу добу: 24 жінки віком від 19 до 81 року, дві дівчинки – 8 та 17 років, 29 чоловіків від 18 до 81 року і троє хлопчиків, яким 9, 15 і 16 рокiв.

У лідерах за кількістю нових випадків у Києві за минулу добу Дарницький район – 12 хворих, Дніпровський - 10 та Деснянський – 8 випадків захворювання.

 

Мер додав, що до лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 33 людини. Усього коронавірус подолали 393 мешканця столиці.

За словами мера, найвищий відсоток тих, хто одужали, – серед людей віком 30-49 років. 16% уже вилікувалися. Але їх і найбільше в числі інфікованих - майже 39%. Найскладніше лікуються пацієнти, яким понад 65 років. Їх одужало понад 13%. Проте, найбільше летальних випадків – серед старших людей.

Українська правда
Теми: коронавірусКиївCovid-2019


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