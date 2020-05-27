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Кулеба ще до завершення карантину їде до Угорщини домовлятися про примирення

Середа, 27 травня 2020, 09:57

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 29 травня здійснить візит до Угорщини, де проведе зустріч з угорським колегою Петером Сійярто. 

Про це йдеться у статті на сайті "Європейської правди".

Це буде перший "живий" посткарантинний візит міністра. Оскільки авіасполучення України з іншими державами ще не відновилося, то 1120 км до Будапешта і стільки ж назад міністр проїде автомобілем.

Офіційною метою зустрічі, як кажуть джерела, буде підписання угоди про угорську позику для інфраструктурних проєктів на Закарпатті. 

"Реальне завдання є іншим. Міністри мають узгодити зустріч президента Зеленського і прем’єр-міністра Орбана, що, як очікується, пройде в Києві, а також узгодити компромісні домовленості лідерів, які мають відкрити можливість для виходу з виснажливої кризи у відносинах наших держав", - стверджується у статті. 

Українські експерти, що опікуються українсько-угорськими відносинами, підготували спільну позицію щодо "червоних ліній" України та позначили питання, з яких компроміс видається досяжним. 

Детальніше про те, чим можна і чим неприпустимо поступатися на переговорах з Угорщиною – Межа поступок: що може пообіцяти Зеленський заради примирення з Угорщиною

Теми: УгорщинаКулеба ДмитроМЗСміжнародні відносинидипломатичні відносини


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