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В Іспанії за добу від коронавірусу померла лише 1 людина

Середа, 27 травня 2020, 19:21

В Іспанії за добу підтверджено всього один летальний випадок, спричинений ускладненнями від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на El Pais.

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що за останні сім днів у країні зафіксовано 39 летальних випадків, вчора повідомлялося про 35, а за останню добу підтверджено один.

Загальна кількість підтверджених летальних випадків з початку пандемії складає 27 118.

Слід зазначити, що у понеділок міністерство оголосило, що переглядає дані, щоб "виправити статистику, усунути дублювання та непідтверджені випадки смерті".

Також повідомляється, що за добу зафіксовано 231 нових випадків захворювання, із них 75% підтверджені у Каталонії та Мадриді. Загалом з початку пандемії в Іспанії було інфіковано 236 769 осіб.

Нагадаємо, уряд Іспанії прийняв рішення скасувати з 1 липня обов'язковий карантин для мандрівників, які приїжджають з інших країн.

Прем'єр Іспанії Педро Санчес раніше оголосив, що іноземні туристи зможуть подорожувати до Іспанії з липня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Іспаніякоронавірус
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