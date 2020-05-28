День Києва відсвяткують онлайн: навіть "Пробіг під каштанами"

Мер столиці Віталій Кличко розповів, що у цьому році святкування Дня Києва 31 травня відбудеться в онлайн форматі, а масові заходи у неділю будуть заборонені.

Джерело: брифінг міського голови 28 травня

Пряма мова: "В останню неділю травня Київ традиційно відзначає день народження міста. Цього року він припадає на 31 травня. Зазвичай в столиці відбувалися великі концерти, фестивалі їжі, ярмарки, "Пробіг під каштанами". Але, цього року такі масові заходи заборонені. І день Києва будемо святкувати в онлайн форматі…

Традиційний "Пробіг під каштанами" – відбудеться теж в онлайн форматі. Там є цікава задумка. За всіх киян бігтимуть кілька людей. Вулиці перекривати не будуть".

Деталі: Організатори пробігу пропонують киянам приєднатися до благодійної акції і зробити грошовий внесок - 100 гривень. Кошти, за словами мера, спрямують на потреби українських лікарів та медустанов.

Також, в рамках святкування, на телеканалі "Київ" будуть транслювати живі концерти відомих українських виконавців.

Кличко розповів, що столичні колективи до 31 травня створюють святкові ролики, які оприлюднять на сторінках у соціальних мережах, на своїх Youtube-каналах та сайтах.

Крім того, із 31 травня у Києві почнуть працювати фонтани.

У цей день місто посилено патрулюватимуть наряди поліції та муніципальної варти, водночас в’їзду у Київ обмежувати не будуть.

Кличко обіцяв, що в наступному році день столиці відзначать традиційно - "масово і весело".

Нагадаємо: Детальну програму святкування 27 травня публікували у КМДА.