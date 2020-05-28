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Літо буде спекотним, але з грозами – гідрометцентр

Четвер, 28 травня 2020, 12:56
Літо буде спекотним, але з грозами – гідрометцентр

Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда заявляє, що літо буде спекотним, а температура почне підвищуватися в перших числах червня.

Джерело: Кульбіда в ефірі телеканалу "Україна 24", "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Літо в Україні стовідсотково буде, воно прийде в перших числах червня. Починаючи з 5 числа температура повітря підвищиться, і буде рости навіть до 25 і вище градусів"

Деталі: Кульбіда наголосив на необхідності розраховувати на спекотне літо.

Водночас він зазначив, що будуть грози, зливи і навіть локальне випадання граду.

"Українська правда" в Threads

Теми: погода
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